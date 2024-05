Hideo Kojima avslører hva han angrer mest på med Metal Gear Solid: Peace Walker

HQ

Noen ganger kan du som skaper, selv en auteur som Hideo Kojima, ikke helt få liv i visjonen din. I hvert fall ikke i den perfekte forestillingen av den. Nylig tok Kojima til Twitter/X for å snakke om en slik anledning angående PSP-spillet Metal Gear Solid: Peace Walker.

På slutten av spillet tar The Boss kontroll over Peace Walker, som er et AI-våpen. Hun ber våpenet om å drukne seg selv, og så synger det sangen Sing av Joe Raposo. Opprinnelig var det meningen at en annen sang skulle spilles under denne sekvensen.

Kojima avslører ikke hva den opprinnelige sangen var, men fansen tror at det var Imagine av John Lennon, siden det er sangen som erstatter Sing i romanversjonen av Peace Walker.