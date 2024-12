Hideo Kojima deler en ny oppdatering om Death Stranding 2

HQ

Hideo Kojima, visjonæren bak Death Stranding 2, delte nylig en ny oppdatering på X, der han gir fansen et innblikk i prosessen med å "bygge spillet". I en serie bilder kan man se Kojima intenst fokusert på en tom skjerm, mens han holder en Astro Bot PS5-kontroller opp mot haken, noe som gir en stemning av dyp konsentrasjon. De mystiske solbrillene og den skilpaddelignende holdningen hans bidrar bare til intriger, mens han demonstrerer sin unike teknikk for å engasjere seg med PS5-kontrolleren. Han ertet til og med med at kontrolleren var en julegave, noe som ytterligere viser hans personlige preg.

Selv om bildene vekket oppsikt med sin blanding av alvor og finurlige detaljer (inkludert en bunke Lego-byggesett på skrivebordet), har Kojimas innlegg på sosiale medier blitt litt av en tradisjon. Regissøren deler ofte glimt av arbeidsområdet sitt, der fansen kan få øye på alt fra kontrollere og figurer til en og annen sandwich stablet med salat. For Kojima er disse oppdateringene mer enn bare en mulighet til å vise frem utstyret sitt - de gir også fansen en nærmere titt på hans kreative verden.

Selv om bildene etterlater oss med flere spørsmål enn svar, gir de et sjeldent, ufiltrert innblikk i tankene til en av spillverdenens mest innovative skapere. Mens Death Stranding 2 fortsetter å ta form, har Kojimas kryptiske oppdateringer bare økt forventningene til hva som kommer til å skje.

Hva synes du om Kojimas tilnærming til spillutvikling? Gjør glimtene hans bak kulissene deg mer begeistret for Death Stranding 2?