Hideo Kojima elsker "skandinavisk og finsk melodisk metal"

HQ

Metal Gear-skaperen, videospill-legendaren og den fantastiske fyren Hideo Kojima har trappet opp sin tilstedeværelse på X i det siste, og fortalt alt mulig om seg selv. Siden han er en så berømt skaper, får han ofte freebies som selskaper og lignende håper han vil snakke om for å skape hype, noe som samtidig gir følgerne hans bedre kunnskap om en interessant person.

Nå avslører Kojima at han ofte får tilsendt metal-album, nå sist den siste hardingen fra Judas Priest (som for øvrig er overraskende bra). Men... dessverre er ikke dette hans greie, og Kojima skriver at han ikke "hører så mye på heavy metal". Men det finnes unntak, og han fortsetter: "Den eneste metallen jeg hører på er skandinavisk og finsk melodisk metal."

Så langt har vi ikke hørt mye av denne metallsiden fra Kojima i spillene hans, men forhåpentligvis kan dette endre seg i fremtiden. Det kan aldri bli nok metal - og Skandinavia og Finland gjør det bedre enn de fleste.