Hideo Kojima er skuffet over den nåværende tilstanden i spillindustrien

HQ

Enten du elsker eller hater ham, må du innrømme at Hideo Kojima lager unike spill. Fra Metal Gear Solid til Death Stranding har han satt sitt preg på bransjen på en måte få andre har gjort, men det virker som om han gjerne skulle sett flere nye innfallsvinkler innen moderne spill.

I et nylig intervju med Ssense snakket Kojima om tilstanden i spillindustrien i dag, og refererte til årets Summer Game Fest, og mengden titler som føltes like. "Selv grafikken og systemene er stort sett de samme", sa han. "Og mange liker dette, det forstår jeg, men det er viktig å få inn noe virkelig nytt for bransjen."

Kojima mener at det fortsatt skjer interessante ting innen indie-utvikling, men han spiller svært få spill nå for tiden, og foretrekker i stedet å bruke tiden sin på å se film, fordype seg i litteratur og kunst og besøke museer.

Er du enig i Kojimas syn på spillbransjens tilstand?