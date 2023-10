Hideo Kojima ikke nevnt Metal Gear Solid: Master Collection sin rulletekst

HQ

Kort tid etter utgivelsen av Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ble det klart at noe var alvorlig galt i forholdet mellom Konami og Metal Gear-skaperen Hideo Kojima, og han ble til og med utestengt fra The Game Awards 2015.

Kojima forlot etter hvert Konami og startet sitt eget Kojima productions, og Metal Gear -serien har ikke vært den samme siden. Det eneste nye prosjektet har vært Metal Gear Survive fra 2018, som dessverre var veldig dårlig.

Men i det siste har Konami begynt å vie oppmerksomhet til Solid Snake sine eventyr, og for øyeblikket venter vi på Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (en nyinnspilling av Metal Gear Solid 3: Snake Eater), mens Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (som inneholder de tre første hovedspillene i Metal Gear Solid -serien) lanseres i morgen. Noen spillere har allerede fått sistnevnte, og takket være dette har noe interessant blitt funnet.

VGC melder at den nye rulleteksten til denne samlingen mangler omtale av Hideo Kojima selv. I stedet er det en kort takk til "all original Metal Gear series staff and fans" (noe som også inkluderer stemmeskuespilleren). (noe som også inkluderer stemmeskuespilleren David Hayter, som heller ikke ble nevnt). Selv om Kojima fortsatt nevnes i rulleteksten til de enkelte spillene, kan man argumentere for at han bør nevnes, ettersom han faktisk var skaperen av alle titlene i denne samlingen.

