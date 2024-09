Hideo Kojima: OD er "litt risikabelt og en ny utfordring for meg"

HQ

En av de store overraskelsene under The Game Awards i fjor var at Metal Gear-seriens far, Hideo Kojima, annonserte et skrekkspill som han utvikler sammen med Xbox-teamet.

Vi har egentlig ikke så mange detaljer om prosjektet, som rett og slett heter OD, men det virker å bli noe utenom det vanlige. Det kan imidlertid sies om alle Hideo Kojima-titler, men selv han ser ut til å tro at dette er noe veldig eksperimentelt og til og med risikabelt. Han forteller Variety om OD:

"Samtidig ønsket jeg å gjøre noe nytt som ikke var Death Stranding, så jeg slo meg sammen med Microsoft for å lage OD. Dette er et spill, men det er et spill som ikke ligner på noe annet. Jeg kan ikke gå inn på for mange detaljer, og det er også vanskelig å forklare, men det er litt risikabelt og en ny utfordring for meg innen spillverdenen."

Vi vet at regissør Jordan Peele (Get Out og Nope) er involvert i prosjektet, og vi gleder oss selvsagt til å finne ut mer - selv om det kan ta et år eller to før lokket blir løftet av dette kryptiske spillet.