Hideo Kojima og Jordan Peele sitt OD ser like skummel ut som du forventer i den nye traileren

I dag markerer den store Kojima-utstillingen, og vi feiret selvfølgelig med noen nye kunngjøringer fra Hideo Kojima selv. Skrekkfans hadde ønsket å se mer av Kojimas OD, laget i samarbeid med regissør Jordan Peele, siden det først fikk en kryptisk teaser for en tid tilbake.

Den nye Knock teaser-traileren er ikke mindre kryptisk, men den tilbyr noen slående scener fra spillet og en atmosfære som minner om PT til de som spilte det. Vi begynner med et kort som blir dyttet gjennom en dør, etterfulgt av tekst på en svart skjerm, som beskriver, men ikke avslører, en ukjent skrekk og et uhyggelig ritual.

Derfra ser vi et førstepersonsperspektiv av vår spillerkarakter som går inn i et rom og tenner stearinlys. Mens hun tenner lysene, ser vi at noen av dem tar merkelige former, før spenningen til slutt når kokepunktet og gigantiske hender griper tak i Sophia Lillis i løpet av en filmatisk sekvens. Det er en mildt sagt intens opplevelse, og det er sannsynligvis bare begynnelsen på skrekken vi vil møte i OD.