Hideo Kojima og Norman Reedus forhandler om nytt prosjekt

Norman Reedus og Hideo Kojima har formet et tett profesjonelt forhold, siden Reedus først skulle være stjernen i Silent Hills, for så å spille Sam Porter Bridges i Death Stranding. Nå ser det ut til at de to forhandler om at Reedus skal være med i enda et Kojima-prosjekt.

Nylig avslørte Reedus i en Wired-video at han og Kojima nå snakker om å gjøre mer sammen.

"...And then I met Hideo at Comic Con in San Diego. He came out, back when we were going to do a different game and he showed me what he was working on and I was just blown away. The guy is like a super genius. And then I became friends with him, started working with him, and we kept going. So we did Death Stranding, which was a huge hit, and we're in talks to do other stuff."

Med "other stuff" kan han også referere til eksempelvis en film, og Kojima har tidligere slått fast at Kojima Productions ikke kun vil produsere spill.