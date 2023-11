Hideo Kojima og Timothée Chalamet: samarbeidet vi ikke visste at vi trengte

HQ

Hideo Kojima er en ganske populær fyr. Han har jobbet sammen med mange store kjendiser, blant annet Norman Reedus, Léa Seydoux, Margaret Qualley og Elle Fanning. Dessuten er alle navnene jeg nettopp har nevnt, enten med i Death Stranding eller skal være med i oppfølgeren.

Så når folk ser Kojima slå seg sammen med en kjendis, virker det ofte som om det er forretninger å gjøre. Nylig møtte videospillforfatteren Timothée Chalamet. Dune: Part Two-stjernen har kanskje mye å gjøre akkurat nå, men han hadde likevel tid til et besøk hos Kojima Productions.

Dette har fått fansen til å spekulere vilt, og mange tror at Chalamet vil dukke opp i Death Stranding 2 eller et annet av Kojimas prosjekter. Det ville være en stor fangst hvis Kojima klarte å få skuespilleren med i et dataspill, men vi er ikke helt overbevist om at dette møtet inneholder noe mer enn det man ser ved første øyekast. Vi holder selvsagt et åpent sinn, men ikke gjør deg noen forhåpninger om at Paul Atreides skal være med i Death Stranding 2.