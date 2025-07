Hideo Kojima ønsker å komme seg bort fra jorden i noen måneder, og det høres ærlig talt ut som en god idé

HQ

Nå som Death Stranding 2: On the Beach er her, hva er det neste for Kojima Productions og den berømte skaperen Hideo Kojima? Vi vet at utvikleren har et prosjekt på gang med Xbox Game Studios kjent som OD, pluss en Sony Interactive Entertainment -tittel kalt Physint, og også en live-action Death Stranding -film sammen med A24. Hvis DS2 blir en stor suksess, vil fansen utvilsomt kreve et tredje spill i serien også, men hva har Kojima planlagt utover det?

Hvis han fikk det som han ville, ville en kort tur ut i verdensrommet ligge i kortene, ettersom den japanske utvikleren har nevnt i et intervju med The Guardian at han gjerne vil oppleve noen måneder i verdensrommet som beboer på den internasjonale romstasjonen. Dette er ikke bare som en del av forskningen til et kommende spill, men som en del av hans forsøk på å presse seg selv og kroppen sin for å finne ut hva livet hans er verdt, noe han beskriver som "Tom Cruise-sykdommen".

Kojima forklarer i sin helhet: "Jeg vil trene skikkelig, lære meg å dokke, dra til den internasjonale romstasjonen og bli der i noen måneder ... Jeg er ikke forsker, men jeg kan sikkert lage spill i verdensrommet. Jeg vil bli den første. Det er mange astronauter over 60, så jeg antar at det er mulig."

Tror du Kojima er inne på noe her, eller er han gal fordi han ønsker å tilbringe litt tid i verdensrommet?