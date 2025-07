Hideo Kojima ønsker å regissere en film snart

HQ

Hideo Kojima har vært overalt i media i det siste, noe som kanskje ikke er overraskende med tanke på at Kojima Productions nettopp har gitt ut et av årets beste og mest imponerende spill, nemlig Death Stranding 2: On the Beach.

Nylig gjorde han et intervju med Brut, oversatt av Genki, der samtalen dreide seg om hva han kommer til å gjøre videre - og svaret er ikke flere spill. Hvis han får valget og muligheten, vil Kojima lage filmer.

Vi vet at Kojima Productions også jobber med skrekkspillet OD for Microsoft (det ble ikke berørt av forrige ukes masseoppsigelser) og Physint med Sony, men i hvor stor grad han er involvert i disse vet vi ikke.

Kojima har flere ganger tidligere sagt at han ønsker å prøve noe annet enn spill, så det er ikke overraskende, men nå høres det ut som om det kan være relativt nært forestående at han lar spillutviklingen ta en pause litt.