Hideo Kojima sliter med utmattelse mens Death Stranding 2 nærmer seg ferdigstillelse

Hideo Kojima har nylig delt i et innlegg på X den fysiske og mentale belastningen som utviklingen av Death Stranding 2 tar på ham nå som spillet nærmer seg ferdigstillelse. Han forklarte at "crunch time", den siste delen av utviklingen, er spesielt slitsom, og involverer ikke bare stemmeopptak og miksing, men også en opphopning av oppgaver som å skrive kommentarer, forklaringer, essays, intervjuer, diskusjoner og ikke-spillrelatert arbeid. Stresset i denne perioden har fått ham til å si at "det er utrolig tøft". Fansen har støttet ham og minnet ham på hvor viktig det er å ta vare på seg selv.

Synes du at videospillskapere som Kojima burde ha mer tid til å hvile i slike krevende perioder?