Hideo Kojima vil at spillene hans skal bli husket i århundrer fremover

Det er svært få folk i spillverdenen som kommer i nærheten av Hideo Kojima. Enten man elsker eller hater verkene hans, er det vanskelig å argumentere for at de ikke har hans tydelige stempel. Du kan se når noe kommer fra Kojimas hode, og han er veldig nøye med hva han gir ut.

Kojima snakket nylig med fansen om fremtidige planer for verkene sine, oversatt av Automaton Media. "Til å begynne med", sa han. "Måten kunst evalueres på, endrer seg med tiden. På samme måte som malerier blir vurdert 100 eller 200 år etter kunstnerens død, forblir spill og filmer gjenstander som går i arv gjennom generasjoner etter at skaperne har gått bort."

"Hvis jeg lager noe jeg er fornøyd med, kan romvesener hundre år senere komme og si: "Det er fantastisk". Jeg tror det er det det betyr å etterlate seg noe."

Det er tydelig at Kojima har sterke følelser for arven han etterlater seg. Det er fortsatt mye kreativitet igjen i den 61 år gamle legenden. Forhåpentligvis vil spillkonserveringen nå et punkt der vi kan spille klassiske og nye Kojima-titler uten for mye oppstyr.