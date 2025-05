Hideo Kojima vil trolig bruke AI på flere måter

HQ

AI er et ganske skremmende begrep for mange kreative akkurat nå. Selv om du kanskje ser på de AI-genererte "filmene" folk lager, og vet at kvaliteten i beste fall er under pari, er det en gjennomgående tanke om at teknologien en dag kan komme dit.

Hideo Kojima mener imidlertid ikke at folk bør frykte AI-integrasjonen. I en paneldebatt på filmfestivalen i Cannes, som vi fikk anledning til å overvære, snakket Kojima sammen med regissør og manusforfatter Fatih Akin om kreativitetens fremtid sammen med AI.

I bunn og grunn var budskapet at man ikke skulle bekymre seg, at AI kan komme, og at ting vil gå bra i det lange løp. Både Kojima og Akin var enige om at de sannsynligvis kommer til å bruke teknologien i fremtiden, på flere måter.

Er du enig med Kojima? Eller mener du at kunstig intelligens bør holdes så langt unna kunst og medier som mulig?