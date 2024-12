Hideo Kojima vurderte å forlate Konami tidlig i karrieren: "Ingen lyttet til meg

HQ

I et nylig oppdaget eldre intervju fra slutten av 90-tallet avslører Kojima at han vurderte å forlate Konami i begynnelsen av sin karriere. Dette skyldtes mangel på støtte internt og en følelse av at ingen lyttet til ham eller tok konseptet hans på alvor. Dette ble satt på spissen da han prøvde å selge inn Metal Gear til sjefene sine, men ble avvist.

Jeg var fortsatt en ny planlegger hos Konami, så jeg antar at ingen var tilbøyelige til å høre på hva jeg hadde å si...

Vendepunktet kom da Kojima introduserte det nå ikoniske utropstegnsymbolet over fiendenes hoder. Dette tilsynelatende enkle visuelle virkemiddelet demonstrerte effektivt spillets potensial og overbeviste Konami-veteranene om at Kojimas spillidé tross alt hadde potensial. Etterpå endret de fullstendig mening.

Da de så utropstegnet dukke opp, ble de overbevist om konseptet. Da skiftet de alle mening: "Dette kommer til å fungere!"

Resten er, som de sier, historie, og det er vanskelig å forestille seg en verden uten Metal Gear.