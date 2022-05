Hidetaka Miyazaki avslører sine favorittbosser i Elden Ring

HQ

Hjernen bak Elden Ring og Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, har hittil holdt ganske tyst om hvilke deler av spillet og hvilke bosser han føler litt ekstra for, men nå har han avslørt sine favoritter. Han har tidligere snakket om favorittbossene sine i de andre spillene han sto bak, men det var før Elden Ring ble sluppet så disse var av forståelige grunner ikke inkludert den gangen.

Elden Ring kryr av bosser og de kommer i alle mulige vanskelighetsgrader. I et nylig intervju avslørte Miyazaki at favoritten hans i spillet er Radahn, som han synes er en fascinerende karakter pluss at han også liker omstendighetene rundt Radahn-festivalen. Som nummer to holder han Godrick the Grafted og på tredjeplass Lord of Blasphemy Rykard.

Er du enig med Miyazaki eller har du en annen favoritt blant de mange bossene i Elden Ring?