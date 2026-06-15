Hidetaka Miyazaki fra FromSoftware gir Soulsborne-fans håp om en ny enkeltspilleropplevelse i forbindelse med «uannonserte spill»

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Med The Duskbloods som slippes i år som en eksklusiv tittel for Nintendo Switch 2, og Elden Ring: Nightreign som slippes i fjor som en Elden Ring-spin-off kun for flerspiller, begynner noen fans å bekymre seg for at de ikke lenger kommer til å få FromSoftwares tradisjonelle, enkeltspiller-RPG-er i nær fremtid. Men hvis det er noen som kan berolige disse fryktene, er det Hidetaka Miyazaki selv, som antydet at spillene vi kjenner til ikke er de eneste prosjektene utvikleren jobber med.

I en uttalelse til det japanske nettstedet Denfaminico Gamer presiserte Miyazaki at han er «generelt fornøyd med utviklingsmiljøet FromSoftware har for øyeblikket». Han ser ikke mange områder som kan forbedres, da Denfaminico Gamer ønsket å vite om utviklingsproblemene mange ser i bransjen i dag hadde rammet FromSoft.

Det er ikke tilfelle, og Miyazaki vil at vi skal vite at selskapet jobber «hardere enn noensinne» for å skape opplevelser vi vil huske. Den siste setningen i uttalelsen er det som virkelig fikk fansen til å juble, da Miyazaki sa: «Vi håper dere vil se frem til våre kommende titler, både de som allerede er annonsert og de som ennå ikke er annonsert.»

Vi vet at FromSoftware jobber på en måte der de har flere team som jobber med forskjellige prosjekter, i stedet for å samle alle ressursene i ett prosjekt. Det er derfor rimelig å anta at mens noen team har jobbet med flerspilleropplevelser, har et annet team jobbet med noe annet. FromSoftware er også kjent for å jobbe raskt, så det kan hende at vi får høre om disse uannonserte prosjektene før heller enn senere.