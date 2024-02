Hidetaka Miyazaki ser en "stor mulighet" for at fremtidige Soulsborne-spill ikke vil bli regissert av ham

HQ

Selv om det ofte kreves tusenvis av mennesker for å lage favorittspillene dine, tilskriver mange fans suksessen (eller i noen tilfeller undergangen) til én eller noen få personer. Hidetaka Miyazaki regnes som faren til Dark Souls, Bloodborne, Sekiro og Elden Ring.

Det er på hans nåde at vi får lov til å møte umulige sjefer og endeløse giftmyrer, ifølge mange fans av Soulsborne-serien, men slik vil det kanskje ikke være for alltid. I en samtale med IGN sa Miyazaki at det er en "stor mulighet for at vi vil delegere regissøransvaret til de andre Souls-lignende spillene fremover."

"Jeg tror det er svært sannsynlig at vi kommer til å se nye regissører fremover", fortsatte han. <em>"Og jeg tror at hvis vi gjør det, vil jeg gjerne trekke meg tilbake fra tilsynsrollen og gi dem full ledelse og full kontroll over prosjektene. Jeg tror dette er den beste og enkleste måten for dem å blomstre i dette miljøet og med disse nye prosjektene."

Dark Souls II er det eneste spillet så langt i serien som Miyazaki ikke har stått ved roret, og mange fans anser det derfor som det dårligste spillet i trilogien. Miyazaki selv tok imidlertid til orde for spillet og sa følgende: "Når det gjelder Dark Souls II, synes jeg faktisk at dette var et veldig bra prosjekt for oss. Jeg tror at uten det hadde vi ikke hatt mange av de forbindelsene og ideene som førte til resten av serien."

Tror du Soulsborne-spillene vil overleve uten Miyazaki?