Hidetaka Miyazaki snakker om tilstanden i spillbransjen og permitteringer

Det er få moderne spillnavn som er større enn Hidetaka Miyazaki. Mannen som står bak mye av ånden i Soulsborne-serien har nærmest blitt guddommeliggjort av hengivne fans av spillene, selv om han har en litt for stor forkjærlighet for giftige sumpområder.

Man kan trygt si at når Miyazaki snakker, lytter folk, og i et nylig PC Gamer-intervju ble han spurt om sine tanker om tilstanden i spillbransjen akkurat nå, og spesielt snakket han om permitteringene som har plaget bransjen i lengre tid.

"Når jeg snakker til meg selv og dette selskapet, vil jeg si at dette ikke er noe jeg ville ønske for de ansatte i FromSoftware i en million år," sa han. "Jeg er ganske sikker på at vårt morselskap Kadokawa forstår det og deler det synet ... Jeg tror det var den gamle eks-presidenten i Nintendo, Iwata-san, som sa at 'folk som er redde for å miste jobben, er redde for å lage gode ting'. Jeg parafraserer det, men jeg deler dette synet fullstendig."

FromSoftware har vært litt av et sjeldent tilfelle i spillbransjen i det siste, ettersom de ikke bare har klart å levere jevn kvalitet til sin brukerbase, men også har vært immune mot den siste tidens permitteringstrender, og til og med ekspandert som studio.

"Jeg tror folkene i Kadokawa, morselskapet vårt, forstår at jeg har dette synet veldig sterkt. Selv om vi ikke kan si 100 % - vi kan ikke si med full sikkerhet hva fremtiden vil bringe for From og Kadokawa - er det noe jeg ikke vil la skje, i hvert fall ikke så lenge jeg har ansvaret for dette selskapet. Så forhåpentligvis kan spillerne og fansen være litt trygge på det," la Miyazaki til, og lot fansen få vite at FromSoftware i hvert fall foreløpig ikke vil bli påvirket av bredere trender.