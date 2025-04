Hidetaka "Swery65" Suehiro feirer bursdagen sin i dag, og kunngjør at han har vært edru i mer enn to måneder

HQ

At dataspill helbreder, i den forstand at de hjelper oss gamere til å komme oss gjennom hverdagen med mer glede eller spenning, burde ikke komme som noen overraskelse på noen. Men det er ikke så vanlig å høre fra utviklerne selv hvordan det å skape spillene deres hjelper dem til å overvinne sine egne demoner. Noen, som produsenten Hidetaka Suehiros "Swery65", er virkelig seriøse, men i dag er det på tide med noen gode nyheter. Eller rettere sagt to.

Den første er at Swery65 feirer sin 52-årsdag i dag. Mannen som regnes som Deadly Premonition-seriens far, jobber for tiden med Hotel Barcelona, som skal lanseres senere i år, men den andre positive beskjeden Swery65 har gitt, er at han i dag også er edru i 65 dager.

I tillegg til hans egen viljestyrke ser det ut til at det er hans fokus på Hotel Barcelona som har ført til denne retningsendringen i livet hans.

"Jeg bestemte meg for å gjøre noen enkle justeringer for å gjøre "Hotel Barcelona" til et best mulig spill uten alkoholeffekter. Og vi synes det fungerer bra."

Så vi ønsker SWERY en gratulerer med dagen fra Gamereactor, og vår støtte til å holde seg på sporet med helsen hans.