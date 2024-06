Hidetaki Miyazaki er i ferd med å lage sitt "ideelle fantasy-rollespill"

HQ

Mens Elden Ring tok de fleste spillere med storm da det ble lansert, uttalte spillregissør Hidetaki Miyazaki allerede før spillets ankomst at selv om det var i ferd med å bli noe helt spesielt, var det ikke helt hans perfekte fantasy-rollespill. Hopp til nåtiden i juni 2024, og Miyazaki mener fortsatt bestemt at det er tilfelle, men det ser ut til at vi snart kan få se de berømte action-RPG-produsentene "ideelle fantasy-RPG" snart.

I en samtale med PC Gamer uttalte Miyazaki: "Da jeg gjorde intervjuer om Elden Ring, tror jeg at jeg nevnte at jeg fortsatt er i ferd med å lage mitt ideelle fantasy-RPG. Og selv om Elden Ring ikke helt er det, er det ganske nærme. Det begynner å nærme seg."

Miyazaki forklarte litt mer om hva idealet faktisk refererer til i dette tilfellet, og la til: "Det er vanskelig å si uten å avsløre spoilere for min neste idé eller våre neste spill. Men jeg tror en ting som ikke nødvendigvis mangler, men som gjør det vanskelig å oppnå idealet mitt, er at når jeg spiller det, vet jeg at alt kommer til å skje. Jeg vet allerede alt som skjer. Så når det gjelder å nyte spillet fra en spillers perspektiv, vil jeg gjerne slippe å vite det, og at noen andre lager mitt ideelle fantasyspill, vær så snill, hvis det er mulig. Da kan jeg nyte det bare som spiller."

Med tanke på alle de anerkjente og elskede spillene i porteføljen hans, hva tror du utgjør det perfekte fantasyrollespillet i Miyazakis bok?