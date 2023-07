Hi-Fi Rush ble nettopp enda bedre med to nye moduser

HQ

Tango Gameworks og Microsoft overrasket de fleste da de lanserte Hi-Fi Rush under et event i januar uten å ha annonsert spillet på forhånd. Det ble raskt en stor hit på både Steam og Xbox, og fikk også gode anmeldelser i media.

Nå har denne suksesshistorien blitt enda bedre takket være en ganske stor oppdatering kalt Arcade Challenge. Hovedattraksjonene er de to nye modusene BPM Rush! og Power Up! Tower Up! Førstnevnte høres litt horde-inspirert ut, med bølger av fiender som må beseires mens vanskelighetsgraden (hastigheten) stadig øker, mens sistnevnte lar deg spille en Chai uten krefter, samtidig som du får oppgraderinger etter hver runde. Men ved å få negative modifikatorer (Bugs) er det mulig å oppnå en høyere poengsum.

I tillegg til alt dette er det også andre tillegg som nye antrekk, forbedringer i fotomodus og mer, inkludert en oppdatering. Sjekk ut listen over hva som har blitt fikset nedenfor.

PC



Justert menyen i treningsrommet for å unngå at du ved et uhell går tilbake til skjulestedet. For å gå tilbake til skjulestedet må du nå holde inne avbryt-knappen mens du er i treningsromsmenyen.



(Spor 06) Løste et problem der en vellykket rytmeparade mot Korsica resulterte i en spillkrasj.



(Track 09) Løste et problem der FPS låste seg på 60FPS under resten av Mimosa-kampen etter det gitarspillende musikalske mellomspillet.



(Spor 10) Løste et problem der spilleren fortsatt kunne kontrollere Chai på slutten av Roqueforts andre fase og potensielt falle ut av arenaen når fase 3 av kampen begynner.



(Spor 12) Løste et sjeldent problem der en vellykket rytmeparade mot Kales fase 1-sluttsekvens resulterte i en spillkrasj.



Løste et kollisjonsproblem med spesialangrepet "Holo-Chai" som kunne hindre spillerens fremgang når lokkeduen ble utplassert utenfor banen under kamp. Det ser ut til at selv et hologram av Chai fortsatt kan ødelegge ting...



Løste et problem der partnerassistenter kunne bli låst i "siktemodus" når du trykket på Alt+Tab under spillingen.



Lagt til støtte for rulling med mushjulet når du leser vlogger, slik at du får en jevn og forfriskende leseopplevelse.



Alle plattformer





SPECTRA-romhubber har nå en sjekkliste som kan samles!



CNMN har fått flere whiteboardmarkører i sitt personlige lager.



Twitter-brukeren Klobrille har endelig også notert seg at det er lagt til en ny dynamisk bakgrunn for Xbox Series S/X. Akkurat som innholdsoppdateringen er den gratis å laste ned og er nå lansert.