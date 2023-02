Hi-Fi Rush er nå verifisert for Steam Deck

HQ

Vi antar at du vet nå at vi virkelig, virkelig elsker Tango Gameworks 'Hi-Fi Rush. Og vi er ikke alene. Det har fått strålende anmeldelser fra stort sett alle medier og spillere siden premieren for to uker siden.

Så langt har det vært tilgjengelig for både PC og Xbox Series S / X, men nå er det på tide for et nytt publikum å oppdage hvorfor dette har vært det hotteste emnet i den fantastiske verden av videospill helt siden den ble utgitt. Vi snakker om Steam Deck eiere, ettersom Bethesda nå har bekreftet at Hi-Fi Rush er offisielt verifisert for Steam Deck.

En allerede strålende fredag ble bare enda bedre. Vær så god.