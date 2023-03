HQ

Sent i forrige uke kunngjorde Tango Gameworks og Bethesda Softworks at Hi-Fi Rush hadde mer enn 2 millioner spillere etter bare to måneder på markedet.

Det er tydelig at de er så glade for denne prestasjonen at de følte at en enkel tweet som informerte om milepælen ikke var nok. Derfor har vi nå fått tre infografer som forteller oss mange ting om hvordan vi har spilt spillet.

Er det noe spesielt som overrasker deg?