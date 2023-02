Hi-Fi Rush fikk sin popularitet internt på Bethesda før utgivelsen

HQ

Hi-Fi Rushs regissør John Johanas har nylig sagt at spillet som tok verden med storm i forrige uke viste seg å være enormt populært internt på Bethesda først.

Ifølge Johanas, som snakket med IGN, var beslutningen om å slippe spillet uten en stor markedsføringskampanje i stor grad på grunn av den interne suksessen. På grunn av at Tango Gameworks for det meste er kjent som en skrekkutvikler, syntes det igjen å være mer fornuftig bare å slippe det uten å lage noe oppstyr.

Game Pass var også en stor faktor, da det tillot spillere å prøve tittelen uten å betale full pris for det. "There's this weird sort of viral positivity to this just playing this game," sa Johanas. "And Game Pass just felt like an excellent opportunity to let something...lose that skepticism immediately by just playing it and people just talking about it."

Mange mennesker har hatt glede av Hi-Fi Rush siden det ble utgitt, så det ser ut til at overraskelseslanseringen av spillet fungerte utrolig bra, da det tillot et publikum å bygge sin egen hype mens de spilte spillet.