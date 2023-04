Hi-Fi Rush var en "break out hit" for Xbox

HQ

Mens vi rutinemessig har dekket salgsinformasjonen og spillernumrene til Tango Gameworks' Hi-Fi Rush, som hver antyder at spillet har vært et vellykket produkt for Microsoft og Xbox, har noen rykter begynt å sirkulere i det siste som tyder på at spillet ikke var så vellykket som tidligere antatt.

Imidlertid har Xboxs markedsføringsdirektør, Aaron Greenberg, tatt til Twitter for å sette den rekorden igjen, og har bekreftet at Hi-Fi Rush var en "break out hit" for Tango, Xbox og Microsoft.

"Hi-Fi RUSH var en break-out hit for oss og våre spillere i alle viktige målinger og forventninger. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med det teamet på Tango Gameworks leverte med denne overraskende utgivelsen."

Siden spillet hadde mye fokus på å være et Game Pass tillegg, på grunn av at det var et skyggefall da det ble annonsert tilbake i januar, er det vanskelig å fastslå spillets faktiske salgsdata, men millionene som allerede har sjekket ut spillet tyder på at det har gjort det veldig bra.