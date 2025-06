High on Life 2 er annonsert for Xbox, PS5 og PC, og kommer i vinter

HQ

Xbox Games Showcase startet med et smell: High on Life 2 har blitt annonsert. Squanch Games overrasket alle med dette førstepersons skytespillet med tonnevis av komiske elementer, skrevet av Rick & Morty-skaperen Justin Roiland, som også la stemme til den motbydelige snakkende pistolen. Spillet ble en sovende hit da det ble lansert i desember 2022, og slo spillerrekorder på Xbox Game Pass på den tiden til tross for de så som så-anmeldelsene.

Denne vinteren lanseres en oppfølger til Xbox Series X/S, PC og PS5 samtidig. Den vil bli laget uten Roiland, som trakk seg fra Squanch Games etter å ha blitt siktet for vold i hjemmet.

High on Life 2 lanseres også samtidig på Xbox Game Pass. En første trailer ble vist, og blandet mange spillklipp. Er du spent på dette komiske skytespillet?