High on Life er for øyeblikket det bestselgende spillet på Steam

HQ

Squanch Games' High on Life er for øyeblikket det bestselgende spillet på Valves digitale markedsplass Steam. Kombinasjonen av førstepersons skytespill med Justin Roilands vittige humor gjorde at det var mye hype rundt High on Life innen lanseringen.

Etter lanseringen har ikke High on Life fått de beste anmeldelsene, og de fleste kritikerne synes det i beste fall er et greit spill. Men dette ser ikke ut til å ha påvirket salget noe særlig, da SteamDB viser at High on Life for øyeblikket er det bestselgende spillet på Steam. De slår både Call of Duty: Modern Warfare II og FIFA 23.

Det er ganske imponerende at High on Life har klart å generere så flotte salgstall, spesielt med tanke på at det er tilgjengelig via Game Pass også. Selv med middelmådige anmeldelser, ser dette sci-fi-eventyret ut til å være en stor suksess.