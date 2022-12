High on Life setter imponerende rekorder på Game Pass

HQ

Til tross for ganske delte meninger blant anmeldere viste det seg raskt at Rick and Morty-skaperens High on Life gjør det knallbra både på Steam, PC Game Pass og Xbox Game Pass. Nå vet vi akkurat hvor bra.

Microsoft forteller at High on Life har hatt den beste Game Pass-lanseringen for noe som helst spill i 2022, samt et enspillerfokusert spill og et tredjepartsspill noen gang (altså ikke gitt ut av Xbox Game Studios) i Game Pass' historie. All denne statistikken regner antall timer spilt, noe som egentlig gjør det ekstra imponerende med tanke på lengden og at mange som ikke liker en slik humor ofte skrur av etter et par minutter.

Uansett er det bare å gratulere Squanch Games med High of Life-suksessen og håpe at de tjener noen kroner på det også.