High on Life skal bli animert serie

HQ

Selv om Justin Roiland har blitt godt og virkelig skilt fra slike som Solar Opposites, Rick and Morty og videospill High on Life, ser det ut til at prosjekter fremdeles går videre med alle disse IPene. Spesielt High on Life er satt til å få en animert serie.

Vi forestiller oss at den vil følge et lignende plot som i spillet, der helten vår drar ut på et romfartseventyr for å redde menneskeheten etter at et kartell oppdager at mennesker er et potent stoff. Den har den typiske Rick og Morty-humoren, med snakkende våpen og skandaløse personligheter.

Ifølge en rapport fra Deadline blir serien produsert av JB Smoove, som var stemmeskuespiller i det originale spillet. Smoove sa følgende om serien :

"Nå som jeg samarbeider med Squanch Games og Striker Entertainment for å bringe den morsomme High on Life til serie, føles det som om det var uunngåelig! De inviterte meg til å bli med dem i spilluniverset, og nå hjelper jeg dem med å bevege seg inn i TV-verdenen! Det er et tilfelle av et spill som gjenkjenner spill! High on Life er vilt, rart og fantastisk, og serien kommer til å være det og mer til! Gjør deg klar til å le deg gjennom verdensrommet med noen uforglemmelige karakterer som meg selv! Vi er klare til å sette i gang!"

Ville du sett en serie på High on Life?