High on Life utsettes fra oktober til desember

La meg gjenta meg selv: Stadig flere spill innser i disse dager at de ikke rekker eller bør lanseres i oktober som planlagt. Flesteparten av disse har blitt skjøvet ut til 2023, mens to spill velger en annen variant.

Det er ikke bare The Callisto Protocol som kommer i desember lenger, for nå forteller Rick and Morty-skaperen Justin Roiland og resten av gjengen i Squanch Games at det mildt sagt spesielle skytespillet High on Life utsettes fra den 25. oktober til 13. desember. Den artige gjengen leverer selvsagt beskjeden på en litt spesiell måte du kan se under.