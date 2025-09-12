Highest 2 Lowest

HQ

Spike Lee var i mange år et kjent navn som filmsamler, filmskolestudent, filmkritiker og filmelsker. Do the Right Thing Spike Lee har gjort tre av mine absolutte favorittfilmer, 25th Hour og He Got Game, og Malcolm X, Inside Man og Summer of Sam er alle bemerkelsesverdige på hver sin måte og vel verdt å se. Det var imidlertid etter dette, rundt 2006, at jeg tror Lee mistet sin evne til å fortelle en interessant historie, da hans tidligere så spennende måte å skildre et pulserende, kulturelt eksplosivt og mangfoldig New York som en karakter i seg selv døde ut. The Miracle at St. Anna Oldboy (nyinnspilling), Pass Over og Da 5 Bloods var alle under middels gode filmer fra en tidligere briljant regissør, og når han nå har gitt seg i kast med den ikoniske 1950-tallsboken King's Ransom, skrevet av Evan Hunter, er det vanskelig å ikke føle en massiv skuffelse.

King's Ransom ble filmatisert allerede i 1963 (High and Low) av ingen ringere enn mesteren selv, Akira Kurosawa (Seven Samurai, Ran, Yojimbo, Tora Tora Tora), og handler om en velstående storboss i et skoproduksjonsimperium som blir trengt opp i et hjørne da sønnen til hans privatsjåfør blir kidnappet og han blir avkrevd store pengesummer for å frigi ham. I Lees nyinnspilling er King verken et strengt japansk forretningsgeni eller en produsent av spasersko, han er New Yorks mektigste plateselskapssjef og en hiphop-mogul med nok diamantbesatt "swag" til å kvele et stort dyr.

David King står overfor et dilemma når hans nystartede plateselskapsimperium trues av en aggressiv overtakelse fra en konkurrent, og midt i dette kidnappes sjåføren og bestevennen Pauls voksne sønn med et krav om en løsesum på 175 millioner pund til David. Men det moralske dilemmaet som Evan Hunter så kløktig navigerte seg gjennom i boken, og som Kurosawa så dyktig skildret i sin filmatisering fra 1960-tallet, går for det meste tapt i Lees versjon. David King ønsker å bruke pengene til å redde livsverket sitt i stedet for å betale kidnapperne, og til tross for et godt premiss, blir alt forkludret her.

Denzel Washington er for gammel for rollen, for uinteressant i sin tolkning, og Spike Lees regi er i det store og hele katastrofal.

Kurosawas film holder likevel stand takket være et suverent manus, strålende skuespillere, en vanskelig skildring av moralsk plikt versus grådighet, og et briljant foto. Highest 2 Lowest mislykkes fordi ingen av disse aspektene noensinne fungerer. Ikke et eneste sekund. Manuset er overskrevet og stappfullt av selvtilfredshet. Dialogen føles sjelden naturlig, og måten Denzel Washington får frie tøyler til å trekke ut scener og improvisere kroniske gjentakelser på, gjør at det føles som om han altfor ofte direkte parodierer sin egen Oscar-belønte rolle i Training Day. David Kings ambisjoner som forretningsmann føles aldri troverdige eller motiverte, og forholdet til kona, sønnen og privatsjåføren føles aldri som noe annet enn overfladisk konstruert, noe som får de 133 minuttene av Lees tolkning til å føles som 333 minutter.

Det hjelper ikke at filmfotografiet her er elendig, særlig sammenlignet med Kurosawas briljante original. Lees fiksering på utzoomede helbilder fra de merkeligste vinkler i denne filmen føles ofte som bilder fra en klønete teaterprøve, og når han skifter fra livløse helbilder til hoppende klipp i maskingeværfart under enkelte dialogsekvenser, er det vanskelig å ikke le høyt. Enda verre er det med musikken. Lee har brukt alle tenkelige klisjéfylte, smålåtne spenningsmusikkspor fra 90-tallet som Hollywoods arkiver har å by på, og spiller dritten i en endeløs loop, selv om mange av scenene ikke krever musikk i det hele tatt.

Når Washington (vår tids største, etter min mening) ikke klarer å overbevise et eneste sekund og føles som om han bare hopper mellom sine egne allerede utslitte troper, og når historien er en svak kopi uten tempo, drivkraft, menneskelig moral eller spenning, er det lett å avfeie Highest 2 Lowest. Spike Lee har virkelig mistet all sin evne til å fenge, og akkurat som i tilfellet med hans fullstendig katastrofale tolkning av Oldboy, er dette en fornærmelse mot Kurosawas bemerkelsesverdige klassiker.