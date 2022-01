Hinter Apex Legends til en gjenforening for Bangalore i ny video?

HQ

Det har bare gått to måneder siden Apex Legends' store Escape-sesong ga oss et nytt kart og en ny legende, men det kan virke som om Respawn allerede er klare for mer...eller så gir de oss bare litt mer informasjon om en av originalene.

Studioet har offentliggjort en ny Stories from the Outlands-kortfilm kalt Gridiron. Denne fokuserer på en uenighet mellom Bangalore og broren, Jackson Williams, som kunne blitt meget skjebnesvanger i Gridiron-krigen. Kanskje er dette bare en kul måte å vise oss mer av historien vi bare har fått hint om frem til nå, eller så kan det være at Jackson vil gjenforenes med Bangalore snart. Tiden får vise.