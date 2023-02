Hinter Dana Carvey til Wayne's World 3?

HQ

Det er flere Saturday Night Live-segmenter som har blitt filmer i full lengde, men ingen så populære (og underholdende) som Wayne's World fra 1992. Mike Myers og Dana Carvey ga liv til to metallelskende karer som sendte et lavbudsjett-TV-show kalt Wayne's World fra en kjeller.

Dessverre var oppfølgeren ikke på langt nær så god som den første, og en tredje film ble aldri laget, men folk har fortsatt bedt om mer. Fenomenet er faktis fortsatt veldig populært, og brukes ofte i memes. Heldigvis ser det ut til at både Myers og Carvey liker karakterene og har blitt gjenforent for å spille Wayne's World igjen ved flere anledninger. Sist 2021 under en Super Bowl-reklame.

Og nå tror mange at det faktisk kan komme en tredje film etter et kryptisk innlegg fra Dana Carvey på Instagram (sjekk det ut nedenfor) med et bilde av Garth som maler Wayne og bildeteksten: "Garth sier: "Jeg liker å male." #waynesworld"

Nøyaktig når dette bildet er tatt er ukjent, men spekulasjonene er voldsomme fra både fans og kjendiser som håper på en Wayne's World 3. Hva tror du? Er det bare en slem erting basert på ingenting fra Dana Carvey, eller prøver han å fortelle oss noe?