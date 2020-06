Hinter Hideo Kojima om Death Stranding 2?

Du ser på Annonser

Det er allerede kjent at Hideo Kojima og resten av Kojima Productions er i gang med utviklingen av deres neste storspill. Deres første tittel var som kjent Death Stranding, og med tanke på at det ble ganske suksessfullt kan det tenkes at de er interesserte i å lage en oppfølger.

Og nå ser det ut til at Kojima selv hinter om at det er akkurat det de jobber med. I hvert fall har mange tolket hans Twitter-innlegg med en skisse av et fartøy som et hint om at noe nytt Death Stranding-relatert er på vei. Hvis man zoomer ordentlig inn på bildet kan man se at det står "Bridges" på siden av fartøyet på tegningen, hvilket er en sentral del av Death Stranding-universet. Det kan så klart være noe helt annet også. Hva tenker du?