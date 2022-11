Hinter Masahiro Sakurai om Kid Icarus: Uprising til Nintendo Switch?

HQ

Etter lanseringen av den siste DLC-pakken til Super Smash Bros. Ultimate har spillregissør Masahiro Sakurai hatt god tid til å dyrke andre prosjekter. Han har blant annet laget en vellykket YouTube-kanal hvor han diskuterer spilldesign, og i sin nyeste video byr han på en mulig teaser.

Mot slutten av videoen snakker han nemlig om mekanikken til Kid Icarus: Uprising, et spill han var regissør for, som ble utgitt til Nintendo 3DS i 2012. Han avslutter med følgende utsagn:

"It sure would be nice to play Kid Icarus: Uprising on a home console, I wonder if someone out there will ever port it?"

Selv om det overhodet ikke er noen definitiv bekreftelse, har det lenge vært rykter om at Kid Icarus: Uprising ville bli konvertert til Nintendo Switch. Vi kan jo håpe.