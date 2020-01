Hinter Mortal Kombat 11 til Injustice 3?

De siste årene har Netherrealm Studios vekslet mellom å lage Mortal Kombat- og Injustice-spill, så til tross for at studioet har sagt de ønsker å prøve noe nytt har de fleste regnet med at vi vil få Injustice 3 neste år. Nå kan det nesten virke som om utviklerne bekrefter det...

Netherrealm har nemlig offentliggjort en av introene man får ved å la Joker møte Joker når gærningen endelig kommer til Mortal Kombat 11 neste uke, og det skal ikke mye fantasi til for å ta følgende ordveksling som et klar hint til Injustice 3:

"Would have to make do as a dynamic duo."

"Only two of us? That's an injustice!"

"What we could do with a third..."

Injustice og third. Hva er oddsen for at manusforfatterne skrev dette uten å tenke over hvordan det ville tolkes. Ekstremt liten, men Mortal Kombat-skaperen sier følgende om introen:

"PSA: Denne Joker-dialogen hinter ikke til noe relatert til Injustice. Eventuelle referanser er utelukkende tilfeldige"

Om studioet følger den vanlige oppskriften sin må vi nok uansett vente en stund før det blir klart om dette er sant eller ei, så hva håper du sannheten er?