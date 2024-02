Hinter Oscar De La Hoya til et nytt Fight Night?

HQ

Fight Night-serien har alltid vært populær, men fikk sitt store gjennombrudd da den ble lansert som en demo til Xbox 360 noen måneder etter at konsollen ble lansert i slutten av 2005. På den tiden fantes det ikke noe lignende, og det ble oppfattet som en teknisk demo som viste konsollens digitale hestekrefter.

Det siste spillet i serien var Fight Night Champion fra 2011, og siden da har EA fokusert på UFC i stedet for boksing. Men i løpet av de siste par dagene har den legendariske bokseren Oscar De La Hoya delt to X-poster om Fight Night-serien, der han blant annet har avbildet seg selv på omslaget og skrevet ting som f.eks: "Jøss, tiden flyr. Det mest solgte boksespillet noensinne! Over 6 millioner solgte eksemplarer. Stor kunngjøring snart angående spillsektoren."

Det kan være at dette bare er en merkelig tur nedover minnefeltet for De La Hoya, men det ser mistenkelig mye ut som hyping for en slags kunngjøring. Den siste UFC-tittelen var EA Sports UFC 5 fra i fjor, og siden boksing har blitt mer populært igjen i det siste, ville det ikke overraske oss om EA vender tilbake til sporten i nær fremtid og samarbeide med en stjerne som Oscar De La Hoya.

Hvor interessert er du i et nytt Fight Night?