Hinter Toys for Bob om 25-årsjubileum for Spyro?

I år fyller Spyro 25 år og det ser ut til at utviklerne Toys for Bob ønsker å feire dette. De ga nylig ut et moodboard på Twitter for kommende prosjekter i 2023 og oppe i det ene hjørnet kan du se den lilla dragen sammen med teksten "25". Enten det er et nytt spill eller noe helt annet, er det tydelig knyttet til 25-årsjubileet til en av de mest elskede spillfigurene som noensinne har sett dagens lys.

Hva tror du? Får vi se et nytt spill med Spyro i forbindelse med hans 25-jubileum?