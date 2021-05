Hinter Valve til spill på PlayStation 5 og Xbox Series?

Du ser på Annonser

Gabe Newell, en av Valve sine grunnleggere, er viden kjent for å ofte si at han misliker konsoller, så det var en stor begivenhet da han i 2010 kom på Sony sin E3-scene for å fortelle at Portal 2 skulle komme til PlayStation 3. Siden den gang har vi bare fått Counter-Strike: Global Offensive på konsollene, men det kan virke som om vi har en spennende fremtid i vente.

En Redditbruker bestemte seg nemlig for å filme en spørrerunde med Newell i New Zealand, og fikk da med seg gullkornet at en person spurte om vi vil se flere Steam-spill komme til konsollene. Svaret han fikk skapte mildt sagt stemning i salen:

"Vi vil ha en bedre idé om det senere i år."

Hvorfor ikke bare si nei om det faktisk ikke var noe på gang? Spekulasjonene har jo gått om at Half-Life: Alyx skal komme til PlayStation VR 2. Hva med et potensielt Half-Life 3 eller noe helt nytt? Newell har i alle fall forsikret seg om at mange vil holde et ekstra godt øye med Valve sine kommende prosjekter fremover.