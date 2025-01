Historien i The Blood of Dawnwalker er kanskje tidsbegrenset, men den krever ikke at du skynder deg

HQ

The Blood of Dawnwalker er kanskje en helt ny IP, men det lages av bransjeveteraner hos Rebel Wolves. Tidligere CDPR-folk som vet hvordan man lager et engasjerende rollespill. Med The Blood of Dawnwalker er det et interessant element der historien foregår over 30 dager og 30 netter.

En nysgjerrig fan spurte om det ville bety at utforskningen vår ville være begrenset, ettersom vi måtte fullføre hovedoppdraget i løpet av en viss tid. Den offisielle kontoen for spillet svarte imidlertid at dette ikke ville være tilfelle.

"Selve spillet har ikke en hard tidsbegrensning, og det krever ikke at du skynder deg noe," lyder svaret. Selv om det høres interessant ut å ha en verden som har en forestående hendelse innkommende, er det ikke tilfelle her, da bare fremgang i oppdrag vil se deg redusere tiden du har igjen.

Vi har blitt lovet at vi skal få vite mer om hva dette betyr senere, men inntil da er det mange spørsmål vi fortsatt har om The Blood of Dawnwalker.