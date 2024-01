Historien om CD Projekt Reds Geralt of Rivia fortsetter i en kommende tegneserieserie.

HQ

Vi vet alle at i CD Projekt Red sin versjon av The Witcher og historien om Geralt of Rivia la den berømte monsterdreperen på hylla etter hendelsene i The Witcher 3: Wild Hunt. For mange var det nok til å vite at Geralts reise var over, men som vi alle vet, er det ingen hvile for de onde, og nå har Witcher blitt kalt tilbake i aksjon.

En ny tegneserieserie fra Dark Horse skal ta opp tråden etter hendelsene i det anerkjente rollespillet. Den kommer til å hete The Witcher: Corvo Bianco, og fans av spillserien vil kjenne igjen navnet med en gang, ettersom det relaterer seg til vingården som Geralt fikk i gave på slutten av Blood and Wine -utvidelsen.

I beskrivelsen av tegneserien står det følgende: "For en heks kan det enkle livet være vanskelig å få tak i, og enda vanskeligere å takke nei til. Når Geralt får smaken på et langsommere tempo - god vin og godt selskap - blir heksens rutiner lett overskygget. Med Yennefer ved sin side kan man håpe at Geralt virkelig får nyte en smak av det gode liv. Men historiens flekker er dype, og som med blod og vin tiltrekker hver dråpe seg de som vil ha mer."

Det interessante med denne tegneserien er at den ser ut til å gjøre en av spillets avslutninger til kanon, ettersom de andre mulige avslutningene der Geralt kunne fortsette livet som monsterdreper eller i stedet pensjonere seg med Triss Merigold, ser ut til å være ute av bildet ettersom Witcher har valgt å slå seg til ro med Yennefer i stedet. På samme måte ser det ut til at denne historien, siden den produseres sammen med CD Projekt Red, vil ha kanoniske elementer som relaterer seg til det kommende fjerde spillet som er under utvikling i det polske studioet.

The Witcher: Corvo Bianco kommer med sitt første nummer (av fem) 8. mai 2024. Det kommer til å koste 3,99 dollar.