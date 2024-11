Historien om en enkelt praktikant som reddet Steam, Valve og PC-spill

HQ

Hvor ville PC-spill vært uten Steam? Det er et tøft scenario, og selv om vi ikke trenger å bekymre oss for det, var det en enkelt sommerpraktikant som klarte å redde Valve ut av en alvorlig juridisk knipe.

Som oppdaget av 80 Level, i den nye dokumentaren som gjenforteller etableringen av Half-Life 2, snakket Valve COO Scott Lynch og Gabe Newell om hvordan selskapet nesten gikk under. Valves gamle utgiver Sierra ble kjøpt opp av det franske konglomeratet Vivendi. Dette selskapet lanserte Counter-Strike på koreanske internettkafeer, og da Valve utfordret dette, forsøkte Vivendi å gå rettens vei med en svært aggressiv taktikk, og prøvde å slå selskapet konkurs.

Newell forteller at selskapet nesten gikk under, men takket være en sommerpraktikant, Andrew, ble det plutselig bedre for Valve. Andrew, som har koreansk som morsmål, gikk gjennom dokumentene Vivendi forsøkte å begrave Valve i, og fant spor i e-postene etter en underordnet leder som ødela dokumenter.

Derfra vant Valve en pen sum, og i løpet av få år startet de Steam, for aldri å se tilbake på den tiden de nesten ble ødelagt av et fransk konglomerat.