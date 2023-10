Historien om Robocop: Rogue City kort forklart i ny video

HQ

Det har vært mange trailere for Robocop: Rogue City i det siste, men Nacon mener tydeligvis at vi trenger flere. Denne gangen får vi en video som setter scenen for historien i det kommende eventyret, og vi får møte flere skurker, politifolk med tvilsomme motiver og et par kjente fjes (både gode og dårlige). Traileren gjør det også helt klart at 80-tallets sci-fi-stil fra originalfilmene er perfekt restaurert.

Er du klar til å rydde opp i Detroit som Alex Murphy når Robocop: Rogue City lanseres 2. november til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X?