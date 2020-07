Hitman 3 blir "enden på en reise" for Agent 47

Du ser på Annonser

Det kom litt som en overraskelse da danske IO Interactive avslørte Hitman 3 under forrige måneds PS5-presentasjon. Som tittelen forteller, er dette det tredje i rekken siden rebooten i 2016. Og det later til at det tredje spillet også blir enden på denne sagaen.

I en ny video fra spillets utviklere blir det blant annet fortalt at Hitman 3 blir "the end of a journey" for Agent 47. Nøyaktig hva dette innebærer vil selvfølgelig ikke utviklerne fortelle. Men det virker i hvert fall som at vi får en eller annen form for avslutning i neste kapittel.

En av utviklerne sier at Hitman 3 ikke bare blir det beste av de tre seneste spillene i rekken, han påstår også at det til og med blir det beste Hitman-spillet noensinne.

Du kan se videoen hvor dette blir fortalt nedenfor.