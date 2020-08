Hitman 3 blir Epic Games Store-eksklusiv - viser England i trailer

Du ser på Annonser

Dere som ikke liker sinte folk bør holde dere unna internett i noen timer, for nå har Epic Game og IO Interactive bestemt seg for å få en del PC-spillere på nakken.

De to selskapene kan fortelle at Hitman 3 vil være tidseklusivt på Epic Games Store hva PC-lanseringen angår. Steam-entusiaster må på sin side vente til januar 2022 før spillet kommer dit. Du behøver uansett ikke å frykte for lagringsfilene fra Hitman og Hitman 2 siden du uansett vil kunne overføre disse til Epic Games Store.

Heldigvis er det litt godt nytt for alle parter også siden vi har fått en ny trailer som viser et av oppdragene i spillet; The Thornbridge Mystery i England. Har du sett Knives Out eller lignende vet du nok litt av hva som er i vente. Bare pluss på litt på Agent 47 og dansk humor.