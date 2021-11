Hitman 3 blir penere og får flere kart i 2022

HQ

Nærmest som forventet fikk Hitman 3 en meget god mottakelse da det ble sluppet i januar, men siden konkurransen har blitt hard utover året og spillet ikke gjorde ekstremt mye nytt har det nok blitt glemt av en del. Heldigvis er det tid for en skikkelig påminnelse om hvor underholdende spillet er om to måneder.

For selv om mange av utviklerne har rettet fokuset mot James Bond-spillet de lager vil danskene følge den vanlige oppskriften til trilogien ved å gjøre Hitman 3 enda bedre og større i 2022. I videoen under får vi for eksempel vite at PC-utgaven vil få "ray tracing" og virtual reality-mulighetene som bare har vært på PSVR så langt, samt at alle plattformer får en såkalt "Elusive Target Arcade". Akkurat hva sistnevnte går ut på ønsker de ikke å si, men lover at disse utfordringene blir en permanent del av spillet.

Når våren kommer venter det en enda større oppdatering som blant annet gir oss et nytt kart vi får se glimt av mot slutten av videoen og i bildet under. I tillegg til dette kan vi forvente mer historie, nye moduser og noen overraskelser fansen visstnok skal ha etterspurt i veldig langt tid.