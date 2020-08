Hitman 3 dropper multiplayer, og Ghost Mode fjernes fra Hitman 2

Du ser på Annonser

Siden den nyeste Hitman-trilogien vil kunne samles om du har de to første spillene i serien vil selvsagt mange velkjente moduser være tilgjengelig i Hitman 3. Samtidig er danskene i IO Interactiveklare over at noen forsøk mislyktes.

Studioet har nå bekreftet at Hitman 3 vil by på både Elusive Targets-modusen hvor vi skal prøve å utføre spesielt utfordrende oppdrag hvor vi bare får én sjanse, de stadig vanskeligere Escalations-oppdragene, prøve både spiller- og utvikler-skapte Contracts og mer skarpskyttermoro i Sniper Assassin.

Du legger kanskje merke til at en videreføring av Hitman 2s Ghost Mode ikke nevnes her. Dette skyldes at modusen legges på is etter en småskuffende debut. Faktisk vil til og med serverne i Hitman 2 stenges den 31. august, så har du lyst til å utfordrende en annen snikmorder for å se hvem som er best har du mindre enn to uker på deg. Du trenger uansett ikke å legge drømmen om multiplayer-Hitman død riktig enda, for utviklerne sier de har lært mye av modusen, og vil ta med seg dette i en eventuell multiplayer senere.

Nærmere informasjon om alt dette skal visst komme i livestreamen den 31. august, så vi kan muligens se frem til å lære mer om noen spennende endringer av Elusive Targets de hinter til da.