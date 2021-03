Hitman 3 feirer påske med spesielt oppdrag

Du ser på Annonser

Danskene i IO Interactive har i kjent stil allerede gjort Hitman 3 betraktelig større og bedre, og de har tenkt å fortsette denne måneden.

Nå har utviklerne annonsert hvordan Hitman 3 vil utvides de kommende ukene, og det venter mange kule ting. Hovedattraksjonen er uten tvil det nye eventet kalt Berlin Egg Hunt som varer fra den 30. mars til 12. april. En eksklusiv fest på Club Hölle har en ganske spesiell dresskode, og siden den allerede er fullstappet må vi tydeligvis utforske områder av byen som vanligvis ikke brukes så ofte. Mesteparten av byen vil uansett se annerledes ut med påskedekorasjoner, graffiti, gjenstander og mer vi skal få vite mer om senere.

Deluxe-eiere kan i tillegg glede seg til et Escalation-oppdrag kalt Satu Mare Delirium. Dette er inspirert av Agent 47 sin fortid ved å være satt til kort tid etter Codename 47.

Denne måneden er det gjengen i Easy Allies og Eurogamer som skal lage Featured-kontrakter i henholdsvis Chongqing og Mendoza.

Samtidig kan alle kan glede seg til å drepe en luring i Elusive Target-kontrakten The Stowaway på The Isle of Sgàil, en ny oppdatering den 30. mars og en ny Escalation-kontrakt som starter allerede i dag, så det blir nok å finne på fremover.