Hitman 3 kommer i januar

Danskene i IO Interactive har ikke akkurat lagt skjul på at et nytt Hitman 3-spill er på vei i det siste, men at det var såpass nærme trodde nok ikke mange.

Hitman 3 ble offentliggjort med to trailere i kveld, og vil lanseres allerede i januar 2021. Utviklerne er sparsomme med detaljer, men sier at dette vil avslutte den nye Hitman-trilogien på en dramatisk måte. Interessant nok sier de også at spillet vil la oss gjøre ting i én gjennomspilling som vil forandre hva som skjer en annen gang. Akkurat hva dette betyr får vi vente å se de neste månedene.

Du ser på Annonser